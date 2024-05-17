Впервые с 7 октября в Израиле пройдет крупный международный турнир

Впервые с 7 октября в Израиле пройдет крупный международный спортивный турнир. 19 мая в Иерусалиме пройдет турнир "Большого шлема" по легкой атлетике.

В нем примут участие 80 спортсменов из 24 стран. И около 60 израильских легкоатлетов.

Турнир важен, так как дает возможность завоевать право выступить на чемпионате Европы в Риме и выполнить олимпийский критерий.