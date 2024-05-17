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Впервые с 7 октября в Израиле пройдет крупный международный турнир

время публикации: 17 мая 2024 г., 11:50 | последнее обновление: 17 мая 2024 г., 11:50
Впервые с 7 октября в Израиле пройдет крупный международный турнир
AP Photo/Matthias Schrader

Впервые с 7 октября в Израиле пройдет крупный международный спортивный турнир. 19 мая в Иерусалиме пройдет турнир "Большого шлема" по легкой атлетике.

В нем примут участие 80 спортсменов из 24 стран. И около 60 израильских легкоатлетов.

Турнир важен, так как дает возможность завоевать право выступить на чемпионате Европы в Риме и выполнить олимпийский критерий.

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