Впервые с 7 октября в Израиле пройдет крупный международный турнир
время публикации: 17 мая 2024 г., 11:50 | последнее обновление: 17 мая 2024 г., 11:50
Впервые с 7 октября в Израиле пройдет крупный международный спортивный турнир. 19 мая в Иерусалиме пройдет турнир "Большого шлема" по легкой атлетике.
В нем примут участие 80 спортсменов из 24 стран. И около 60 израильских легкоатлетов.
Турнир важен, так как дает возможность завоевать право выступить на чемпионате Европы в Риме и выполнить олимпийский критерий.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 мая 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 мая 2024