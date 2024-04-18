Бывший нападающий сборной Израиля Итай Шехтер объявил о завершении карьеры игрока, сообщают израильские спортивные СМИ.

В этом сезоне он выступал за "Апоэль" (Петах-Тиква).

За карьеру. которая длилась 19 лет, 37-летний Итай Шехтер выступал за 11 команд (в том числе в Германии, Англии и Франции), с которыми он выиграл 13 титулов.

С "Апоэлем" (Тель-Авив) он стал чемпионом Израиля 2010 года, двукратным обладателем Кубка Израиля, с "Суонси" - обладателем Кубка английской лиги, с "Маккаби" (Тель-Авив) - двукратным чемпионом Израиля, обладателем Кубка Израиля 2021 года, двукратным обладателем Кубка Тото, двукратным обладателем Суперкубка Израиля, с "Апоэлем" (Беэр-Шева) - обладателем Кубка и Суперкубка Израиля 2022 года.

В 2009-17 годах Итай Шехтер был игроком национальной сборной Израиля.