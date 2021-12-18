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NEWSru.co.il :: Спорт18 декабря 2021 г., 13:09

Умер 40-летний армянский боксер

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Умер 40-летний армянский боксер

18 декабря на 41-м году жизни скончался известный армянский боксер Баграт Оганян, сообщает сайт Федерации бокса Армении.

Спортсмен умер после продолжительной болезни.

Баграт Оганян - победитель молодежного чемпионата Европы, бронзовый призер чемпионата Европы 2000 года.

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