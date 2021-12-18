Умер 40-летний армянский боксер
18 декабря на 41-м году жизни скончался известный армянский боксер Баграт Оганян, сообщает сайт Федерации бокса Армении.
Спортсмен умер после продолжительной болезни.
Баграт Оганян - победитель молодежного чемпионата Европы, бронзовый призер чемпионата Европы 2000 года.
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