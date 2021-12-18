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NEWSru.co.il :: Спорт18 декабря 2021 г., 12:53

Кубок Первого канала. Финны разгромили сборную Канады

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Кубок Первого канала. Финны разгромили сборную Канады

В матче Кубка Первого канала (этап хоккейного Евротура) финны разгромили сборную Канады 4:1.

В первом периоде две шайбы забросил Йере Карьялайнен (Динамо, Рига).

Во втором периоде Лэндон Ферраро (Кельнер) сократил отставание 2:1.

В третьем периоде отличились Маркус Гранлунд (Салават Юлаев) и Маркус Ненонен (Хямеэнлинна).

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