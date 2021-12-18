Кубок Первого канала. Финны разгромили сборную Канады
В матче Кубка Первого канала (этап хоккейного Евротура) финны разгромили сборную Канады 4:1.
В первом периоде две шайбы забросил Йере Карьялайнен (Динамо, Рига).
Во втором периоде Лэндон Ферраро (Кельнер) сократил отставание 2:1.
В третьем периоде отличились Маркус Гранлунд (Салават Юлаев) и Маркус Ненонен (Хямеэнлинна).
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// NEWSru.co.il // Спорт // 18 декабря 2021
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