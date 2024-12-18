ММА. Иван Емельяненко, младший брат Федора Емельяненко, приговорен к тюремному заключению

Городской суд Старого Оскола приговорил российского бойца ММА Ивана Емельяненко к одному году и шести месяцам заключения, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на адвоката спортсмена.

Адвокат заявил, что намерен обжаловать приговор,

Иван Емельяненко осужден за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В начале ноября в ходе уличного конфликта он нанес мужчине серьезные телесные повреждения.

Иван Емельяненко - младший брат известных бойцов ММА Федора "Последнего императора" Емельяненко и Александра Емельяненко.