ММА. Иван Емельяненко, младший брат Федора Емельяненко, приговорен к тюремному заключению
время публикации: 18 декабря 2024 г., 17:30 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 17:30
Городской суд Старого Оскола приговорил российского бойца ММА Ивана Емельяненко к одному году и шести месяцам заключения, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на адвоката спортсмена.
Адвокат заявил, что намерен обжаловать приговор,
Иван Емельяненко осужден за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
В начале ноября в ходе уличного конфликта он нанес мужчине серьезные телесные повреждения.
Иван Емельяненко - младший брат известных бойцов ММА Федора "Последнего императора" Емельяненко и Александра Емельяненко.
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