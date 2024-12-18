x
18 декабря 2024
|
последняя новость: 19:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 декабря 2024
|
18 декабря 2024
|
последняя новость: 19:07
18 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

ММА. Иван Емельяненко, младший брат Федора Емельяненко, приговорен к тюремному заключению

Смешанные единоборства
время публикации: 18 декабря 2024 г., 17:30 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 17:30
ММА. Иван Емельяненко, младший брат Федора Емельяненко, приговорен к тюремному заключению
AP Photo/Jacquelyn Martin

Городской суд Старого Оскола приговорил российского бойца ММА Ивана Емельяненко к одному году и шести месяцам заключения, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на адвоката спортсмена.

Адвокат заявил, что намерен обжаловать приговор,

Иван Емельяненко осужден за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В начале ноября в ходе уличного конфликта он нанес мужчине серьезные телесные повреждения.

Иван Емельяненко - младший брат известных бойцов ММА Федора "Последнего императора" Емельяненко и Александра Емельяненко.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 февраля 2023

Опубликовано видео последнего боя Федора Емельяненко
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 февраля 2023

Bellator 290. Федор Емельяненко завершил карьеру поражением
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 января 2023

UFC. После поражения в чемпионском поединке Гловер Тейшейра объявил о завершении карьеры
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 января 2023

UFC. Хилл победил Тейшейру. Морено стал чемпионом. Украинец нокаутировал "Сегуна"