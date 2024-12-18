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Спорт

Украинский легионер "Челси" Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест

Футбол
Скандалы в спорте
Допинг
время публикации: 18 декабря 2024 г., 16:56 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 16:56
Украинский легионер "Челси" Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест
AP Photo/Tamuna Kulumbegashvili

В официальном заявлении "Челси" говорится, что полузащитник Михаил Мудрик сдал допинг-тест с неблагоприятным результатом.

"И футболист, и клуб полностью поддерживают программу тестирования Футбольной ассоциации, и будут сотрудничать с соответствующими органами, чтобы установить, что стало причиной "неблагоприятного результата"", - говорится в заявлении клуба.

Клуб больше не будет давать комментарии по этому делу.

Михаил Мудрик отрицает, что сознательно принимал запрещенные препараты.

Украинский футболист временно отстранен.

Издание The Athletic утверждает. что Михайло Мудрик сдал положительный допинг-тест после матчей за сборную Украины в ноябре. По данным источника, в допинг-пробе обнаружен мельдоний.

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