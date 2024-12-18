Жеребьевка женского чемпионата мира по волейболу
время публикации: 18 декабря 2024 г., 15:13 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 15:13
Состоялась жеребьевка группового этапа женского чемпионата мира по волейболу, который пройдет 25 августа - 7 сентября 2025 года в Таиланде.
Из каждой группы в плэй-офф выходят две команды.
Группа А
Таиланд, Нидерланды, Швеция, Египет
Группа В
Италия, Бельгия, Куба, Словакия
Группа С
Бразилия, Пуэрто-Рико, Франция, Греция
Группа D
США, Чехия, Аргентина, Словения
Группа Е
Турция, Канада, Болгария, Испания
Группа F
Китай, Доминиканская республика, Колумбия, Мексика
Группа G
Польша, Германия, Кения, Вьетнам
Группа Н
Япония, Сербия, Украина, Камерун.
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