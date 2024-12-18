x
18 декабря 2024
|
последняя новость: 18:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 декабря 2024
|
18 декабря 2024
|
последняя новость: 18:05
18 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Жеребьевка женского чемпионата мира по волейболу

Волейбол
время публикации: 18 декабря 2024 г., 15:13 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 15:13
Жеребьевка женского чемпионата мира по волейболу
AP Photo/Alessandra Tarantino

Состоялась жеребьевка группового этапа женского чемпионата мира по волейболу, который пройдет 25 августа - 7 сентября 2025 года в Таиланде.

Из каждой группы в плэй-офф выходят две команды.

Группа А

Таиланд, Нидерланды, Швеция, Египет

Группа В

Италия, Бельгия, Куба, Словакия

Группа С

Бразилия, Пуэрто-Рико, Франция, Греция

Группа D

США, Чехия, Аргентина, Словения

Группа Е

Турция, Канада, Болгария, Испания

Группа F

Китай, Доминиканская республика, Колумбия, Мексика

Группа G

Польша, Германия, Кения, Вьетнам

Группа Н

Япония, Сербия, Украина, Камерун.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 октября 2024

Волейбол. "Апоэль" выбыл из Кубка вызова
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 октября 2024

Волейбол. Кубок вызова. "Апоэль" победил киприоток
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 октября 2024

Волейбол. Тель-авивский "Маккаби" вышел во второй круг Кубка Вызова
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 августа 2024

Юношеский чемпионат Европы по волейболу. Израильтяне победили сборную Словении