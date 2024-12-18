Жеребьевка женского чемпионата мира по волейболу

Состоялась жеребьевка группового этапа женского чемпионата мира по волейболу, который пройдет 25 августа - 7 сентября 2025 года в Таиланде.

Из каждой группы в плэй-офф выходят две команды.

Группа А

Таиланд, Нидерланды, Швеция, Египет

Группа В

Италия, Бельгия, Куба, Словакия

Группа С

Бразилия, Пуэрто-Рико, Франция, Греция

Группа D

США, Чехия, Аргентина, Словения

Группа Е

Турция, Канада, Болгария, Испания

Группа F

Китай, Доминиканская республика, Колумбия, Мексика

Группа G

Польша, Германия, Кения, Вьетнам

Группа Н

Япония, Сербия, Украина, Камерун.