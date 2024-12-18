Израильтянка Анастасия Горбенко претендует на звание "лучшей пловчихи Европы 2024 года"

Сайт Европейской федерации водных видов спорта (LEN) опубликовал список претендентов на звание лучшего спортсмена года в Европе.

Израильтянка Анастасия Горбенко претендует на звание лучшей пловчихи года в Европе.

В этом году она стала четырехкратной чемпионкой Европы и завоевала серебряную медаль чемпионата мира.

Остальные претендентки: Анастасия Кирпичникова (Франция), Изабель Гесе (Германия), Сара Шерстрем (Швеция) и Тес Схаутен (Нидерланды).

Голосование продлится до 31 декабря.