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Израильтянка Анастасия Горбенко претендует на звание "лучшей пловчихи Европы 2024 года"

Плавание
Знаменитые спортсмены
время публикации: 18 декабря 2024 г., 13:15 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 13:23
Израильтянка Анастасия Горбенко претендует на звание "лучшей пловчихи Европы 2024 года"
AP Photo/Matthias Schrader

Сайт Европейской федерации водных видов спорта (LEN) опубликовал список претендентов на звание лучшего спортсмена года в Европе.

Израильтянка Анастасия Горбенко претендует на звание лучшей пловчихи года в Европе.

В этом году она стала четырехкратной чемпионкой Европы и завоевала серебряную медаль чемпионата мира.

Остальные претендентки: Анастасия Кирпичникова (Франция), Изабель Гесе (Германия), Сара Шерстрем (Швеция) и Тес Схаутен (Нидерланды).

Голосование продлится до 31 декабря.

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