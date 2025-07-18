НБА. Дамиан Лиллард вернулся в "Портленд Трэйл Блэйзерс"
время публикации: 18 июля 2025 г., 09:36 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 09:36
Звездный разыгрывающий Дамиан Лиллард вернулся в "Портленд Трйэл Блэйзерс", сообщают мировые новостные агентства.
Он подписал трехлетний контракт на сумму 42 миллиона долларов.
Дамиан Лиллард в 2012-23 годах выступал за "Портленд Трэйл Блэйзерс". В 2023-25 годах он играл за "Милуоки Бакс".
Дамиан Лиллард 9 раз участвовал в Матче всех звезд НБА.
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