НБА. Дамиан Лиллард вернулся в "Портленд Трэйл Блэйзерс"

Звездный разыгрывающий Дамиан Лиллард вернулся в "Портленд Трйэл Блэйзерс", сообщают мировые новостные агентства.

Он подписал трехлетний контракт на сумму 42 миллиона долларов.

Дамиан Лиллард в 2012-23 годах выступал за "Портленд Трэйл Блэйзерс". В 2023-25 годах он играл за "Милуоки Бакс".

Дамиан Лиллард 9 раз участвовал в Матче всех звезд НБА.