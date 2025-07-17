Молодежный Евробаскет. Израильтяне провалили вторую половину матча и не вышли в полуфинал
время публикации: 17 июля 2025 г., 15:18 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 15:18
Первым полуфиналистом молодежного чемпионата Европы по баскетболу (спортсмены до 20 лет), стала сборная Италии.
Итальянцы победили израильтян 89:80.
Итальянцы встретятся с победителями матча Испания - Сербия.
После 10 минут 25:24 в пользу сборной Израиля.
Наша команда великолепно провела вторую четверть. Первую половину матча израильтяне уверенно выиграли
Но провалили вторую половину матча.
После 30 минут 71:64 в пользу сборной Израиля.
Лучшими в составе израильтян были Адон Михаэли (21 + 8 подборов) и Омер Майер (18 + 5 подборов + 5 передач).
Лучший игрок матча Эйзи Ассуи (22 + 4 подбора + 4 передачи).
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