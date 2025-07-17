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Спорт

Молодежный Евробаскет. Израильтяне провалили вторую половину матча и не вышли в полуфинал

Баскетбол
время публикации: 17 июля 2025 г., 15:18 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 15:18

Первым полуфиналистом молодежного чемпионата Европы по баскетболу (спортсмены до 20 лет), стала сборная Италии.

Итальянцы победили израильтян 89:80.

Итальянцы встретятся с победителями матча Испания - Сербия.

После 10 минут 25:24 в пользу сборной Израиля.

Наша команда великолепно провела вторую четверть. Первую половину матча израильтяне уверенно выиграли

Но провалили вторую половину матча.

После 30 минут 71:64 в пользу сборной Израиля.

Лучшими в составе израильтян были Адон Михаэли (21 + 8 подборов) и Омер Майер (18 + 5 подборов + 5 передач).

Лучший игрок матча Эйзи Ассуи (22 + 4 подбора + 4 передачи).

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