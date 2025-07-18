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Спорт

Легендарный спортсмен экстремал погиб во время полета на параплане

Знаменитые спортсмены
время публикации: 18 июля 2025 г., 11:29 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 11:29
Легендарный спортсмен экстремал погиб во время полета на параплане
Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

17 июля время полета на параплане погиб 56-летний Феликс Баумгартнер, сообщают итальянские и немецкие СМИ.

Он - был легендарным спортсменом-экстремалом, первым совершившим прыжок с парашютом из стратосферы (в 2012 году).

Трагедия произошла в Порто-Сант-Эльпиди на итальянском побережье Адриатики.

Феликс Баумгартнер потерял управление парапланом и упал в бассейн отеля. В результате падения пострадала женщина, отдыхавшая у бассейна.

По данным итальянского телеканала RAI1, Феликс Баумгартнер был мертв в момент падения параплана.

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