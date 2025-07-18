Легендарный спортсмен экстремал погиб во время полета на параплане

17 июля время полета на параплане погиб 56-летний Феликс Баумгартнер, сообщают итальянские и немецкие СМИ.

Он - был легендарным спортсменом-экстремалом, первым совершившим прыжок с парашютом из стратосферы (в 2012 году).

Трагедия произошла в Порто-Сант-Эльпиди на итальянском побережье Адриатики.

Феликс Баумгартнер потерял управление парапланом и упал в бассейн отеля. В результате падения пострадала женщина, отдыхавшая у бассейна.

По данным итальянского телеканала RAI1, Феликс Баумгартнер был мертв в момент падения параплана.