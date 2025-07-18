Легендарный спортсмен экстремал погиб во время полета на параплане
время публикации: 18 июля 2025 г., 11:29 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 11:29
17 июля время полета на параплане погиб 56-летний Феликс Баумгартнер, сообщают итальянские и немецкие СМИ.
Он - был легендарным спортсменом-экстремалом, первым совершившим прыжок с парашютом из стратосферы (в 2012 году).
Трагедия произошла в Порто-Сант-Эльпиди на итальянском побережье Адриатики.
Феликс Баумгартнер потерял управление парапланом и упал в бассейн отеля. В результате падения пострадала женщина, отдыхавшая у бассейна.
По данным итальянского телеканала RAI1, Феликс Баумгартнер был мертв в момент падения параплана.
Ссылки по теме