16 июля на 79-м году жизни умер легендарный марокканский футболист Ахмед Фарас, сообщают французские и марокканские СМИ.

Нападающий всю карьеру выступал за клуб "Шабаб" (Мохаммедия).

Чемпион Марокко 1980 года.

Ахмед Фарас считается одним из лучших африканских футболистов последних 50 лет.

Он - лучший футболист Африки 1975 года.

В составе сборной Марокко победитель и лучший футболист Кубка африканских наций 1976 года, участник чемпионата мира 1970 года, участник Мюнхенской олимпиады.

Ахмед Фарас рекордсмен сборной Марокко и клуба "Шабаб" (Мохаммедия) по количеству голов.