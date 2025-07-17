Умер легендарный марокканский футболист
время публикации: 17 июля 2025 г., 12:12 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 12:21
16 июля на 79-м году жизни умер легендарный марокканский футболист Ахмед Фарас, сообщают французские и марокканские СМИ.
Нападающий всю карьеру выступал за клуб "Шабаб" (Мохаммедия).
Чемпион Марокко 1980 года.
Ахмед Фарас считается одним из лучших африканских футболистов последних 50 лет.
Он - лучший футболист Африки 1975 года.
В составе сборной Марокко победитель и лучший футболист Кубка африканских наций 1976 года, участник чемпионата мира 1970 года, участник Мюнхенской олимпиады.
Ахмед Фарас рекордсмен сборной Марокко и клуба "Шабаб" (Мохаммедия) по количеству голов.
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