Художественная гимнастика. Дарья Атаманов стала чемпионкой Европы в многоборье
В Тель-Авиве продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике. В индивидуальном многоборье золотую медаль завоевала израильтянка Дарья Атаманов.
Ее результат – 136.900 баллов.
На втором месте болгарка Боряна Калейн, на третьем – болгарка Стилиана Николова.
Израильтянка Ади Ася Кац заняла 11-е место (124.450).
16-летняя Дарья Атаманов впервые принимала участие во взрослом чемпионате Европы. Она – двукратная победительница юниорского чемпионата Израиля в многоборье, чемпионка Израиля 2022 года в многоборье.
Юниорский чемпионат Европы 2020 года стал для Дарьи очень удачным. Она стала чемпионкой в упражнениях с булавами, завоевала две серебряные и одну бронзовую медали.
В этом году Дарья дебютировала на взрослом уровне. Дебют на этапе Кубка мира в Афинах получился успешным: серебряная медаль в многоборье, две золотые и две серебряные медали в отдельных упражнениях.
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