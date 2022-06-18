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    Спорт

    Художественная гимнастика. Дарья Атаманов стала чемпионкой Европы в многоборье

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    Художественная гимнастика. Дарья Атаманов стала чемпионкой Европы в многоборье
    AP Photo/Efrem Lukatsky

    В Тель-Авиве продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике. В индивидуальном многоборье золотую медаль завоевала израильтянка Дарья Атаманов.

    Ее результат – 136.900 баллов.

    На втором месте болгарка Боряна Калейн, на третьем – болгарка Стилиана Николова.

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    Израильтянка Ади Ася Кац заняла 11-е место (124.450).

    16-летняя Дарья Атаманов впервые принимала участие во взрослом чемпионате Европы. Она – двукратная победительница юниорского чемпионата Израиля в многоборье, чемпионка Израиля 2022 года в многоборье.

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    Юниорский чемпионат Европы 2020 года стал для Дарьи очень удачным. Она стала чемпионкой в упражнениях с булавами, завоевала две серебряные и одну бронзовую медали.

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    В этом году Дарья дебютировала на взрослом уровне. Дебют на этапе Кубка мира в Афинах получился успешным: серебряная медаль в многоборье, две золотые и две серебряные медали в отдельных упражнениях.

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