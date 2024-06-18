ММА. В Хьюстоне израильтянин нокаутировал американца
время публикации: 18 июня 2024 г., 09:15 | последнее обновление: 18 июня 2024 г., 09:15
В Хьюстоне состоялся турнир ММА Fury FC 92: Pa-ac vs. Piccininni. В главном поединке трехкратный чемпион NCAA по борьбе американец Ник Пиччининни болевым приемом в четвертом раунде победил филиппинца Джомара Паака.
Израильтянин Шимон "Убийца" Смотритский в первом раунде нокаутировал американца Аарона Филиппса.
В 12 поединках на профессиональном ринге израильтянин одержал 10 побед.
Шимон Смотритский - чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу среди юниоров, трехкратный победитель юниорских чемпионатов Европы по бразильскому джиу-джитсу, чемпион Израиля по кикбоксингу.
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