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Клубный чемпионат мира. "Манчестер Сити" победил марокканцев

Футбол
время публикации: 18 июня 2025 г., 21:45 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 21:45
Клубный чемпионат мира. "Манчестер Сити" победил марокканцев
AP Photo/Derik Hamilton

В матче клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в США, "Манчестер Сити" победил "Видад" (Касабланка) 2:0.

В первом тайме "горожане" добыли комфортное преимущество. Во втором - "играли по счету".

На 2-й минуте Докю пробил с острого угла. Вратарь мяч отбил. Фил Фоден добил мяч в сетку 1:0.

Первый опасный момент "Видад" создал на 32-й минуте. Тембинкоси Лорч вышел один на один, но поскользнулся и упал.

На 42-й минуте после подачи углового отличился Жереми Докю 2:0. На 54-й минуте Докю отобрал мяч у защитника, вышел один на один и нанес удар в дальний угол. Вратарь выручил.

На 88-й минуте "Манчестер Сити" остался в меньшинст ве. За грцбый подкат удален Рико Льюис.

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