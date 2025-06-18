Молодежный чемпионат Европы. Сборная Украины в четвертьфинал не вышла
время публикации: 18 июня 2025 г., 21:26 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 21:26
В Словакии продолжается молодежный чемпионат Европы по футболу (игроки до 21 года).
В четвертьфинал вышли сборные Дании и Нидерландов.
Команды Украины и Финляндии выбыли из борьбы.
Дания - Финляндия 2:2
На 73-й минуте датчане вели в счете 2:0.
Нидерланды - Украина 2:0
Голы забили Лусиано Валенте (Гронинген) и Том ван Берген (Гронинген).
На 81-й минуте (при счете 2:0) голландцы остались в меньшинстве. Удален Юри Реген (Аякс).
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