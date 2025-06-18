Молодежный чемпионат Европы. Сборная Украины в четвертьфинал не вышла

В Словакии продолжается молодежный чемпионат Европы по футболу (игроки до 21 года).

В четвертьфинал вышли сборные Дании и Нидерландов.

Команды Украины и Финляндии выбыли из борьбы.

Дания - Финляндия 2:2

На 73-й минуте датчане вели в счете 2:0.

Нидерланды - Украина 2:0

Голы забили Лусиано Валенте (Гронинген) и Том ван Берген (Гронинген).

На 81-й минуте (при счете 2:0) голландцы остались в меньшинстве. Удален Юри Реген (Аякс).