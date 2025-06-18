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Молодежный чемпионат Европы. Сборная Украины в четвертьфинал не вышла

Футбол
время публикации: 18 июня 2025 г., 21:26 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 21:26
Молодежный чемпионат Европы. Сборная Украины в четвертьфинал не вышла
AP Photo/Peter Dejong

В Словакии продолжается молодежный чемпионат Европы по футболу (игроки до 21 года).

В четвертьфинал вышли сборные Дании и Нидерландов.

Команды Украины и Финляндии выбыли из борьбы.

Дания - Финляндия 2:2

На 73-й минуте датчане вели в счете 2:0.

Нидерланды - Украина 2:0

Голы забили Лусиано Валенте (Гронинген) и Том ван Берген (Гронинген).

На 81-й минуте (при счете 2:0) голландцы остались в меньшинстве. Удален Юри Реген (Аякс).

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