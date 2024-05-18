Чемпионат мира по хоккею. Расписание сегодняшних матчей
время публикации: 18 мая 2024 г., 09:10 | последнее обновление: 18 мая 2024 г., 09:15
В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею. Сегодня состоятся шесть матчей.
13:20 (время израильское). Дания - Швейцария
Латвия - Швеция
17:20. Канада - Финляндия
Германия - Польша
21:20. Чехия - Великобритания
Франция - Словакия.
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