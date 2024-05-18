Чемпионат мира по хоккею. Расписание сегодняшних матчей

В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею. Сегодня состоятся шесть матчей.

13:20 (время израильское). Дания - Швейцария

Латвия - Швеция

17:20. Канада - Финляндия

Германия - Польша

21:20. Чехия - Великобритания

Франция - Словакия.