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Сенсация чемпионата мира по хоккею. Проигрывая 0:2, австрийцы победили финнов

время публикации: 16 мая 2024 г., 20:15 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 20:15
Сенсация чемпионата мира по хоккею. Проигрывая 0:2, австрийцы победили финнов
AP Photo/Petr David Josek

В Чехии продолжается чемпионат мира по хоккею. В матче четвертого тура группового этапа австрийцы победили финнов 3:2. И, скорее всего, обезопасили себя от вылета.

Финляндия - Австрия 2:3

По броскам 32:20 в пользу финнов.

На 24-й минуте финны вели в счете 2:0.

Австрийцы в прошлом туре преподнесли сюрприз, сравняв счет в матче с канадцами (проигрывая 1:6 после двух периодов).

На 50-й минуте Тимо Никль (Уиллер Найлерс, США) сравнял счет. А за секунду до окончания основного времени Бенжамин Баумгартнер (Берн) забил победный гол.

Две результативные передачи сделал Бенжамин Нисснер (Зальцбург).

Казахстан - Швеция 1:3

По броскам 44:11 в пользу шведов.

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