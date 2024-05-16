Сенсация чемпионата мира по хоккею. Проигрывая 0:2, австрийцы победили финнов
время публикации: 16 мая 2024 г., 20:15 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 20:15
В Чехии продолжается чемпионат мира по хоккею. В матче четвертого тура группового этапа австрийцы победили финнов 3:2. И, скорее всего, обезопасили себя от вылета.
Финляндия - Австрия 2:3
По броскам 32:20 в пользу финнов.
На 24-й минуте финны вели в счете 2:0.
Австрийцы в прошлом туре преподнесли сюрприз, сравняв счет в матче с канадцами (проигрывая 1:6 после двух периодов).
На 50-й минуте Тимо Никль (Уиллер Найлерс, США) сравнял счет. А за секунду до окончания основного времени Бенжамин Баумгартнер (Берн) забил победный гол.
Две результативные передачи сделал Бенжамин Нисснер (Зальцбург).
Казахстан - Швеция 1:3
По броскам 44:11 в пользу шведов.
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