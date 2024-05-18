Лучший гольфист мира арестован за неповиновение полиции и нападение на полицейского

Номер один мирового рейтинга гольфа Скотти Шеффлер арестован полицией в городе Луисвилль, Кентукки, где он принимает участие в турнире PGA Championship, сообщает ESPN.

Турнир проходит в местном гольф-клубе "Вальгалла".

Скотти Шеффлер, номер один рейтинга с марта 2022 года, был задержан за неповиновение полиции и нападение на полицейского.

Произошло ДТП со смертельным исходом, к которому гольфист не был причастен. Но полиция останавливала все машины и опрашивала водителей. Скотти Шеффлер не остановился по требованию офицера полиции. Когда полицейский попытался задержать машину, то спортсмен продолжил движение. В результате чего полицейский упал и получил травмы.

Скотти Шеффлера обвиняют в нападении на полицейского второй степени, хулиганстве третьей степени, безрассудном вождении. За эти нарушения спортсмену может грозить реальный тюремный срок.

Полиция через несколько часов выпустила Шеффлера, дав ему возможность продолжить выступления на турнире.