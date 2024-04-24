x
24 апреля 2024
|
последняя новость: 18:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 апреля 2024
|
24 апреля 2024
|
последняя новость: 18:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В России заочно арестовали чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова

время публикации: 24 апреля 2024 г., 18:54 | последнее обновление: 24 апреля 2024 г., 18:54
В России заочно арестовали чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова
AP Photo/Mindaugas Kulbis

Сыктывкарский городской суд заочно арестовал чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова, сооснователя Форума свободной России Ивана Тютрина и бывшую экоактивистку Егению Чирикову, все они ранее были признаны в РФ иноагентами.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда сообщает, что Каспаров, Гудков, Тютрин и Чирикова обвиняются в создании террористического общества, в руководстве им, финансировании террористической деятельности и ее публичном оправдании.

В заявлении суда говорится, что он удовлетворил ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения перечисленных лиц под стражу.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 марта 2024

Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров включен в России в список террористов и экстремистов
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 21 мая 2022

Минюст РФ объявил "иностранными агентами" Ходорковского и Каспарова
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 28 ноября 2021

Израильский министр Зеев Элькин сыграл шахматную партию с Гарри Каспаровым в Иерусалиме