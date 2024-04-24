В России заочно арестовали чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова

Сыктывкарский городской суд заочно арестовал чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова, сооснователя Форума свободной России Ивана Тютрина и бывшую экоактивистку Егению Чирикову, все они ранее были признаны в РФ иноагентами.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда сообщает, что Каспаров, Гудков, Тютрин и Чирикова обвиняются в создании террористического общества, в руководстве им, финансировании террористической деятельности и ее публичном оправдании.

В заявлении суда говорится, что он удовлетворил ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения перечисленных лиц под стражу.