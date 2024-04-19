Лига Европы. "Милан" и "Ливерпуль" вылетели
время публикации: 19 апреля 2024 г., 00:19 | последнее обновление: 19 апреля 2024 г., 00:19
В полуфинал Лиги Европы вышли "Рома", "Аталанта" (Бергамо) и Байер" (Леверкузен).
Рома (Италия) - Милан (Италия) 2:1 (первый матч 1:0)
Аталанта (Бергамо, Италия) - Ливерпуль (Англия) 0:1 (3:0)
На 7-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти.
Вест Хэм (Лондон, Англия) - Байер (Леверкузен, Германия) 1:1 (0:2)
Чемпион Германии едва не потерпел первое поражение в сезоне. Фримпонг сравнял счет на 89-й минуте.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 апреля 2024