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Лига Европы. "Милан" и "Ливерпуль" вылетели

время публикации: 19 апреля 2024 г., 00:19 | последнее обновление: 19 апреля 2024 г., 00:19
Лига Европы. "Милан" и "Ливерпуль" вылетели
AP Photo/Antonio Calanni

В полуфинал Лиги Европы вышли "Рома", "Аталанта" (Бергамо) и Байер" (Леверкузен).

Рома (Италия) - Милан (Италия) 2:1 (первый матч 1:0)

Аталанта (Бергамо, Италия) - Ливерпуль (Англия) 0:1 (3:0)

На 7-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти.

Вест Хэм (Лондон, Англия) - Байер (Леверкузен, Германия) 1:1 (0:2)

Чемпион Германии едва не потерпел первое поражение в сезоне. Фримпонг сравнял счет на 89-й минуте.

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