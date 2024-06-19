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Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы. "Маккаби" против португальцев

время публикации: 19 июня 2024 г., 14:23 | последнее обновление: 19 июня 2024 г., 14:29
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы. "Маккаби" против португальцев
AP Photo/Frank Augstein

Состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы. Первые матчи раунда состоятся 25 июля, ответные - 1 августа..

Обладатель Кубка Израиля "Маккаби" (Петах-Тиква) сыграет с португальским клубом "Брага".

"Аякс" (Амстердам) сыграет с сербской "Войводиной" (Нови Сад).

Победители пар выходят в третий отборочный раунд Лиги Европы, проигравшие - Лиги конференций.

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