Юниорский чемпионат мира по водному поло. Израильтяне победили новозеландцев

На Мальте проходит юниорский чемпионат мира по водному поло (игроки до 16 лет) . Сборная Израиля играет в группе D вместе с командами США, Новой Зеландии и Нидерландов.

В матче первого тура израильтяне проиграли американцам 8:15. Голландцы разгромили новозеландцев 12:4.

Во втором туре израильтяне победили новозеландцев 11:7. Американцы одолели голландцев 7:6.