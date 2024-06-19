Юниорский чемпионат мира по водному поло. Израильтяне победили новозеландцев
время публикации: 19 июня 2024 г., 16:24 | последнее обновление: 19 июня 2024 г., 16:24
На Мальте проходит юниорский чемпионат мира по водному поло (игроки до 16 лет) . Сборная Израиля играет в группе D вместе с командами США, Новой Зеландии и Нидерландов.
В матче первого тура израильтяне проиграли американцам 8:15. Голландцы разгромили новозеландцев 12:4.
Во втором туре израильтяне победили новозеландцев 11:7. Американцы одолели голландцев 7:6.
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