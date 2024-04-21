Водное поло. Израильтянка стала бронзовым призером Лиги чемпионов
время публикации: 21 апреля 2024 г., 18:13 | последнее обновление: 21 апреля 2024 г., 18:13
Победителем ватерпольной женской Лиги чемпионов стал испанский клуб "Сабадель", в финале победивший "Олимпиакос" 16:10.
Бронзовые медали завоевал испанский клуб "Сант Андреу", обыгравший в матче за третье место команду "Матаро" (Испания) 8:7.
Бронзовым призером Лиги чемпионов стала израильтянка Мария Мия Богаченко.
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