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Водное поло. Израильтянка стала бронзовым призером Лиги чемпионов

время публикации: 21 апреля 2024 г., 18:13 | последнее обновление: 21 апреля 2024 г., 18:13
Водное поло. Израильтянка стала бронзовым призером Лиги чемпионов
AP Photo/Lee Jin-man

Победителем ватерпольной женской Лиги чемпионов стал испанский клуб "Сабадель", в финале победивший "Олимпиакос" 16:10.

Бронзовые медали завоевал испанский клуб "Сант Андреу", обыгравший в матче за третье место команду "Матаро" (Испания) 8:7.

Бронзовым призером Лиги чемпионов стала израильтянка Мария Мия Богаченко.

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