Решение правительства по поводу спортивных делегаций
время публикации: 19 июня 2025 г., 12:03 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 12:03
Правительство дало приоритет спортсменам, которым нужно выезжать за рубеж для участия в международных соревнованиях.
Решение принято на вечернем заседании правительства 18 июня.
Министр культуры и спорта проведет консультации с представителями спецслужб по вопросам обеспечения безопасности спортивных делегаций, сообщаетYnet.
Председатель Баскетбольной ассоциации Израиля поблагодарил министра спорта Мики Зоара и министра транспорта Мири Регев за помощь.
Он сказал, что сделано многое для того, чтобы юношеская сборная Израиля по баскетболу смогла принять участие в чемпионате Европы, который пройдет в Швейцарии.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 июня 2025