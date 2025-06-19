Решение правительства по поводу спортивных делегаций

Правительство дало приоритет спортсменам, которым нужно выезжать за рубеж для участия в международных соревнованиях.

Решение принято на вечернем заседании правительства 18 июня.

Министр культуры и спорта проведет консультации с представителями спецслужб по вопросам обеспечения безопасности спортивных делегаций, сообщаетYnet.

Председатель Баскетбольной ассоциации Израиля поблагодарил министра спорта Мики Зоара и министра транспорта Мири Регев за помощь.

Он сказал, что сделано многое для того, чтобы юношеская сборная Израиля по баскетболу смогла принять участие в чемпионате Европы, который пройдет в Швейцарии.