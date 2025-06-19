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Спорт

Решение правительства по поводу спортивных делегаций

Правительство
время публикации: 19 июня 2025 г., 12:03 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 12:03
Решение правительства по поводу спортивных делегаций
AP Photo/Armando Franca

Правительство дало приоритет спортсменам, которым нужно выезжать за рубеж для участия в международных соревнованиях.

Решение принято на вечернем заседании правительства 18 июня.

Министр культуры и спорта проведет консультации с представителями спецслужб по вопросам обеспечения безопасности спортивных делегаций, сообщаетYnet.

Председатель Баскетбольной ассоциации Израиля поблагодарил министра спорта Мики Зоара и министра транспорта Мири Регев за помощь.

Он сказал, что сделано многое для того, чтобы юношеская сборная Израиля по баскетболу смогла принять участие в чемпионате Европы, который пройдет в Швейцарии.

Спорт
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