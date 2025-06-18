Чемпионат Израиля по баскетболу доигран не будет
время публикации: 18 июня 2025 г., 07:52 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 07:52
Израильская федерация баскетбола приняла решение завершить чемпионат Израиля, не доигрывая финальную серию.
В этом сезоне чемпион определен не будет.
Счет в финальной серии между "Маккаби" (Тель-Авив) и "Апоэль" (Иерусалим) 1:1.
Третий матч в серии сначала решили перенести из-за ситуации в сфере безопасности. Затем было принято решение о завершении чемпионата.
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