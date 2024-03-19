Евролига. "Маккаби" победил французов
время публикации: 19 марта 2024 г., 23:11 | последнее обновление: 19 марта 2024 г., 23:11
В матче тридцатого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" победил АСВЕЛ 98:90.
Последнюю четверть израильтяне выиграли 32:21.
После 10 минут 23:21 в пользу "Маккаби".
Первую половину выиграли французы 49:47. После 30 минут 69:66.
Уэйд Болдуин (Маккаби) набрал 30 очков, сделал 5 подборов и 10 передач.
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