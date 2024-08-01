Олимпиада. Плавание. Анастасия Горбенко в финал не вышла

Израильская пловчиха Анастасия Горбенко неудачно выступила в полуфинале Парижской олимпиады на дистанции 200 метров на спине.

Она заняла 16-е место, отстав от лидера на 4.64 секунды.

Лучший результат в полуфинале у американки Феб Бейкон - 2 минуты 7.32 секунды.

Рекордсменка мира австралийка Кейли Маккеоун заняла в полуфинале второе место.