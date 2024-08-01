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Олимпиада. Плавание. 17-летняя канадка установила олимпийский рекорд

время публикации: 01 августа 2024 г., 21:48 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 21:48
Олимпиада. Плавание. 17-летняя канадка установила олимпийский рекорд
AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi

17-летняя канадская пловчиха Саммер Макинтош стала чемпионкой Парижской олимпиады на дистанции 200 метров баттерфляем.

Она победила с олимпийским рекордом - 2 минуты 3.03 секунды.

Саммер на 83 сотых секунды превзошла рекорд китаянки Чжан Юфей, установленный в Токио. В Париже Чжан завоевала бронзовую медаль.

На втором месте американка Реган Смит.

Саммер Макинтош - двукратная чемпионка Парижской олимпиады. Ранее она победила на дистанции 400 метров комплексным стилем.

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