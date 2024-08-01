Лига конференций. "Маккаби" забил 6 голов в Азербайджане и проиграл в серии пенальти

Хайфский "Маккаби" вылетел из Лиги конференций. В ответном матче "зеленые" в Азербайджане победили "Сабах" 6:3, но проиграли в серии послематчевых пенальти 2:3.

В первом матче "Маккаби" сенсационно проиграл 0:3.

На 17-й минуте Долев Хазиза открыл счет 0:1.

На 47-й минуте Павол Шафранко сравнял счет 1:1.

С 67-ю по 72-ю минуты были забиты 4 гола, счет стал 4:2 в пользу гостей. Франтзди Пьерро и Лоренцо Шимич сделали счет 1:3.

Бывший киевский динамовец Кахим Пэррис сократил отставание.

Затем забил Лиор Рефаэлов.

На первой минуте компенсированного времени Пьерро перевел игру в овертайм.

На 103-й минуте бывший полузащитник "Боруссии" (Менхенгладбах) Джой Ленс Микельс сократил отставание 3:5.

На 112-й минуте отличился Дин Давил.

В серии пенальти у хозяев не забил Микельс, у гостей - Кенни Сайеф и Диа Сабиа.