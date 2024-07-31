Лига чемпионов. "Маккаби" вылетел. Киевское "Динамо" разгромило "Партизан"

Тель-авивский "Маккаби" не сумел выйти в третий отборочный раунд Лиги чемпионов, проиграв в ответном матче "Стяуа" 0:1.

Первый матч завершился вничью 1:1.

Победный гол на 90-й минуте забил Вилиам Батен.

Киевское "Динамо" вышло в третий отборочный раунд Лиги чемпионов, дважды разгромив белградский "Партизан". 3:0 в ответном матче и 6:2 - в первом.

Израильский полузащитник "Партизана" Бибрас Натхо вышел на замену на 65-й минуте (при счете 0:1).