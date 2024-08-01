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Олимпиада. Дзюдо. Петр Пальчик завоевал бронзовую медаль

время публикации: 01 августа 2024 г., 18:37 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 18:45
Олимпиада. Дзюдо. Петр Пальчик завоевал бронзовую медаль
AP Photo/Eugene Hoshiko

Первую медаль сборной Израиля в соревнованиях Парижской олимпиады завоевал дзюдоист Петр Пальчик (весовая категория до 100 кг).

В схватке за третье место он победил швейцарца Даниэля Эйха.

В первой схватке олимпийского турнира израильтянин победил монгола Гончигсурена Батхуяга, во второй - француза Орельена Диссе. В четвертьфинале он проиграл действующему чемпиону мира Зелиму Коцоеву (Азербайджан).

В утешительном поединке Петр Пальчик одолел Михаэля Коррела.

Петр Пальчик - бронзовый призер Токийской олимпиады в командном первенстве, чемпион Европы 2020 года, бронзовый призер чемпионата мира 2023 года.

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