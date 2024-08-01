Олимпиада. Дзюдо. Инбар Ланир вышла в полуфинал. Петр Пальчик не сумел
время публикации: 01 августа 2024 г., 13:43 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 13:47
Израильская дзюдоистка Инбар Ланир (весовая категория до 78 кг) вышла в полуфинал турнира Парижской олимпиады.
В четвертьфинале она победила голландку Гюше Стенхейс.
В полуфинале Инбар Ланир встретится с немкой Анной Марией Вагнер.
Петр Пальчик в четвертьфинале проиграл действующему чемпиону мира Зелиму Коцоеву (Азербайджан).
В утешительной схватке Петр Пальчик встретится с голландцем Михаэлем Коррелом.
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