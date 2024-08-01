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Спорт

Теннис. Историческое событие. Впервые за 100 лет итальянцы вышли в полуфинал олимпиады

время публикации: 01 августа 2024 г., 15:52 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 15:52
Сара Эррани
AP Photo/Andy Wong

Впервые с 1924 в полуфинале олимпийского теннисного турнира сыграют итальянцы.

В четвертьфинале парного разряда Сара Эррани и Жасмин Паолини разгромили британок Кэти Боултер и Хитер Уотсон 6:3, 6:1.

Четвертьфинал продолжался 63 минуты.

В 1924 году Умберто де Морпурго стал бронзовым призером олимпийских игр.

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