Теннис. Историческое событие. Впервые за 100 лет итальянцы вышли в полуфинал олимпиады

Впервые с 1924 в полуфинале олимпийского теннисного турнира сыграют итальянцы.

В четвертьфинале парного разряда Сара Эррани и Жасмин Паолини разгромили британок Кэти Боултер и Хитер Уотсон 6:3, 6:1.

Четвертьфинал продолжался 63 минуты.

В 1924 году Умберто де Морпурго стал бронзовым призером олимпийских игр.