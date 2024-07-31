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Спорт

Олимпиада. Теннис. Новак Джокович вышел в четвертьфинал

время публикации: 31 июля 2024 г., 14:52 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 15:05
Олимпиада. Теннис. Новак Джокович вышел в четвертьфинал
AP Photo/Manu Fernandez

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал теннисного турнира Парижской олимпиады, победив немца Доминика Копфера 7:5, 6:3.

Матч продолжался 97 минут.

Грек Стефанос Циципас победил аргентинца Себастьяна Баеса 7:5, 6:1.

В четвертьфинале он сыграет с Новаком Джоковичем.

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