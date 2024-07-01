Евро 2024. Рикошет выводит французов в четвертьфинал

В Дюссельдорфе состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Французы вышли в четвертьфинал, одолев сборную Бельгии 1:0.

Франция: Меньян, Тео Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде, Рабьо, Чуамени, Канте, Гризманн, Маркус Тюрам (62, Коло Муани), Мбаппе.

Бельгия: Кастелс, Теате, Фертонген, Фас, Кастань (88, де Кетеларе), Карраско (88, Лукебакио), Онана, Де Брейне, Доку, Опенда (64, Мангаля), Лукаку.

В начале матча значительным преимуществом владеют французы. Минуты с 20-й бельгийцы приспособились и отвечали достаточно опасными контратаками.

На 24-й минуте Кевин де Брейне опасно исполнил штрафной. Меньян ногой парировал мяч.

В первом тайме французы играли довольно грубо. Судья мог и удалить Рабьо в середине первого тайма, хотя ограничился только желтой карточкой.

В конце первого тайма французы создали несколько опасных моментов.

На 45-й минуте французы могли забить. Но Чуамени метров с 15 пробил очень неточно.

В первом тайме заметное территориальное преимущество у французов. Но это не вылилось в обилие голевых моментов. Можно сказать, что по перспективным моментам до перерыва примерное равенство.

На 49-й минуте Чуамени опасно пробил из-за пределов штрафной. Кастелс парировал мяч, летевший в "шестерку". На 55-й минуте Мбапепе совершил сольный проход, который завершил ударом. Мяч пролетел чуть выше перекладины.

На 61-й минуте Карраско едва не вышел один на один. Эрнандес в подкате сумел выбить мяч.

На 70-й минуте счет по ударам 17:3 в пользу французов. Но с точностью проблемы у соперников - 1:1.

На 78-й минуте тренер сборной Бельгии получил желтую карточку. Он высказывал претензии к арбитрам.

На 83-й минуте Меньян парировал мяч после удара де Брейне.

На 85-й минуте Коло Муани пробил. Мяч попал в защитника и влетел в ближний угол 1:0. Официально - это автогол Фертонгена.

Статистика фиксирует значительное преимущество французов (55% владения мячом, 20:5 по ударам, 5:2 по угловым). Точнее били бельгийцы 3:2.