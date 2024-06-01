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По обвинению в подготовке терактов во время Парижской олимпиады задержан гражданин России

время публикации: 01 июня 2024 г., 13:33 | последнее обновление: 01 июня 2024 г., 13:43
По обвинению в подготовке терактов во время Парижской олимпиады задержан гражданин России
AP Photo/Oleg Cetinic

18-летний чеченец, гражданин России, задержан во Франции по подозрению в подготовке терактов во время Парижской олимпиады, сообщаетInside the Game.

Ему предъявлены обвинения в "преступном террористическом заговоре".

Обвиняемый был связан с террористами ИГИЛ (в заявлении говорится, что в компьютере обнаружена соответствующая переписка и фотографии стадиона в Сент-Этьене). По данным следствия, он готовил нападения на болельщиков возле стадиона в Сент-Этьене, где будут проходить футбольные матчи олимпийского турнира.

В заявлении МВД Франции говорится: "22 мая 2024 года Главное управление внутренней безопасности (DGSI) арестовало 18-летнего выходца из Чечни в Сент-Этьене (Луара). Его подозревают в намерении совершить теракт. Задержанный руководствовался исламистской идеологией".

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