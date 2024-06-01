Отборочный матч чемпионата Европы по футболу. Шотландки разгромили сборную Израиля
время публикации: 01 июня 2024 г., 07:32 | последнее обновление: 01 июня 2024 г., 07:32
В матче третьего тура отборочного турнира женского чемпионата Европы по футболу шотландки разгромили сборную Израиля 4:1.
Положение команд после трех туров. Группа 2 Лига В. Шотландия, Сербия по 7 очков, Словакия 3, Израиль 0.
После первого тайма счет был 3:0. Два мяча забила Клэр Эмсли (Энджел Сити, Лос Анджелес). Один - Кирсти Хэнсон (Астон Вилла, Бирмингем).
На 63-й минуте Марта Томас (Тоттенхэм) реализовала пенальти 4:0.
На 84-й минуте гол престижа забила 20-летняя Талия Зоммер.
Ссылки по теме