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Отборочный матч чемпионата Европы по футболу. Шотландки разгромили сборную Израиля

время публикации: 01 июня 2024 г., 07:32 | последнее обновление: 01 июня 2024 г., 07:32
Отборочный матч чемпионата Европы по футболу. Шотландки разгромили сборную Израиля
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

В матче третьего тура отборочного турнира женского чемпионата Европы по футболу шотландки разгромили сборную Израиля 4:1.

Положение команд после трех туров. Группа 2 Лига В. Шотландия, Сербия по 7 очков, Словакия 3, Израиль 0.

После первого тайма счет был 3:0. Два мяча забила Клэр Эмсли (Энджел Сити, Лос Анджелес). Один - Кирсти Хэнсон (Астон Вилла, Бирмингем).

На 63-й минуте Марта Томас (Тоттенхэм) реализовала пенальти 4:0.

На 84-й минуте гол престижа забила 20-летняя Талия Зоммер.

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