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Спорт

Грузинский боксер заявил, что его пытались подкупить перед финалом против россиянина

время публикации: 01 мая 2024 г., 17:42 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 17:50
Грузинский боксер заявил, что его пытались подкупить перед финалом против россиянина
AP Photo/Ashley Landis

В Белграде завершился чемпионат Европы по боксу. Европейская конфедерация бокса проведет расследование в связи с заявлением грузинского спортсмена Лаши Гурули, сообщает портал Inside the Games.

Боксер (весовая категория до 67 кг) заявил, что его пытались подкупить перед финальным поединком против россиянина Тархана Идигова.

Лаша Гурули снялся с финала после второго раунда в знак протеста против несправедливого судейства. Зрители ему апплодировали.

Он считался фаворитом чемпионата. После того, как пять судей отдали победу во втором раунде россиянину, грузинская сторона отказалась продолжать бой.

Чемпионом Европы был объявлен Тархан Идигов.

После скандального финала Лаша Гурули написал, что его пытались подкупить, и что судьи необъективно оуенивали финальный поединок. По его словам, только польский судья в ринге судил правильно.

Грузинский спортсмен пообещал прокомментировать случившееся после олимпиады.

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