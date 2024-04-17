Израильтянин стал призером кадетского чемпионата Европы по боксу

В Порече, Хорватия, завершился кадетский чемпионат Европы по боксу (спортсмены до 18 лет).

В нем принимали участие 330 спортсменов.

В октябре в Порече пройдет чемпионат мира по боксу.

Самыми успешными участниками турнира стали сборные Украины, Англии и Ирландии.

Израильтяне завоевали одну бронзовую медаль. Средневес Ахмад Джабарин занял третье место.