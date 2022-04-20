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NEWSru.co.il :: Спорт20 апреля 2022 г., 10:14

Вооруженные грабители напали на экс-чемпиона мира по боксу

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Амир Хан

В Лондоне вооруженные грабители напали на экс чемпиона митра по боксу в первом полусреднем весе по версиям WBA и IBF Амира Хана, сообщает The Sun.

Нападение произошло в Лейтоне (Восточный Лондон).

У боксера похитили часы Franck Muller Vanguard Chronograph (цена 71 тысяча фунтов).


Амир Хан написал в твиттере, что он и его жена при нападении не получили травм.

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