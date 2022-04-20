Вооруженные грабители напали на экс-чемпиона мира по боксу
В Лондоне вооруженные грабители напали на экс чемпиона митра по боксу в первом полусреднем весе по версиям WBA и IBF Амира Хана, сообщает The Sun.
Нападение произошло в Лейтоне (Восточный Лондон).
У боксера похитили часы Franck Muller Vanguard Chronograph (цена 71 тысяча фунтов).
Амир Хан написал в твиттере, что он и его жена при нападении не получили травм.
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