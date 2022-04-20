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NEWSru.co.il :: Спорт20 апреля 2022 г., 08:36

Джимми Батлер набрал 45 очков. "Медведи" справились с "волками". Неожиданное поражение "Финикса"

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Джимми Батлер набрал 45 очков. "Медведи" справились с "волками". Неожиданное поражение "Финикса"

Продолжается плэй-офф НБА. "Майами" обыграл "Атланту" 115:105. "Финикс" неожиданно уступил "Нью-Орлеану" 114:125.

Майами Хит - Атланта Хоукс 115:105 (счет в серии 2:0)

Лидер "Майами" Джимми Батлер набрал 45 очков.

Мемфис Гризлиз - Миннесота Тимбервулвз 124:96 (1:1)

Вторую половину матча "медведи" выиграли 64:47.


Финикс Санз - Нью-Орлеан Пеликанз 114:125

Третью четверть гости выиграли 34:22, а вторую половину матча 69:53.

Великолепный матч провел форвард "Нью-Орлеана" Брендон Ингрэм (37 + 11 подборов + 9 передач).

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