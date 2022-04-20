Джимми Батлер набрал 45 очков. "Медведи" справились с "волками". Неожиданное поражение "Финикса"
Продолжается плэй-офф НБА. "Майами" обыграл "Атланту" 115:105. "Финикс" неожиданно уступил "Нью-Орлеану" 114:125.
Майами Хит - Атланта Хоукс 115:105 (счет в серии 2:0)
Лидер "Майами" Джимми Батлер набрал 45 очков.
Мемфис Гризлиз - Миннесота Тимбервулвз 124:96 (1:1)
Вторую половину матча "медведи" выиграли 64:47.
Финикс Санз - Нью-Орлеан Пеликанз 114:125
Третью четверть гости выиграли 34:22, а вторую половину матча 69:53.
Великолепный матч провел форвард "Нью-Орлеана" Брендон Ингрэм (37 + 11 подборов + 9 передач).
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