Флаги "Хизбаллы" и антисемитские лозунги на матче чемпионата Испании

В стартовом матче тридцать второго тура чемпионата Испании "Атлетик" (Бильбао) не смог обыграть "Гранаду" 1:1.

Фанаты баскской команды во время матча размахивали флагами террористической группировки "Хизбалла", Ирана и Йемена, а также демонстрировали плакат "Смерть Америке и Израилю, проклятие евреям", сообщает Ynet.

Как отмечается в статье, среди басков традиционно сильны пропалестинские и антиизраильские настроения.