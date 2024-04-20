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Флаги "Хизбаллы" и антисемитские лозунги на матче чемпионата Испании

время публикации: 20 апреля 2024 г., 20:09 | последнее обновление: 20 апреля 2024 г., 20:09
Флаги "Хизбаллы" и антисемитские лозунги на матче чемпионата Испании
AP Photo/Alvaro Barrientos

В стартовом матче тридцать второго тура чемпионата Испании "Атлетик" (Бильбао) не смог обыграть "Гранаду" 1:1.

Фанаты баскской команды во время матча размахивали флагами террористической группировки "Хизбалла", Ирана и Йемена, а также демонстрировали плакат "Смерть Америке и Израилю, проклятие евреям", сообщает Ynet.

Как отмечается в статье, среди басков традиционно сильны пропалестинские и антиизраильские настроения.

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