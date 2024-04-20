В матче четвертого тура верхнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу тель-авивский "Маккаби" разгромил хайфский "Апоэль" 4:0.

"Маккаби": Мишпати, Давидзада, Энрич Саборит (62,Матан Балтакса), Щломо, Ревиво, Дор Перец (62, Шахар), Каниховски (80, Голаса), Карцев, Милсон (62, Маледе), Давида (66, Дан Битон), Дор Турджеман.

"Апоэль": Жерафи, Малюль, Маенбо, Элиягу (46, Орен Битон), Диба, Бен Аруш, Фелипе Сантуш (46, Сердаль), Ной (59, Боганим), Лин (59, Курка), Меламед (83, Чеколь), Мохаммед Камара.

После трех матчей без побед "Желтые" были настроены решительно. Забив по два гола в начале каждого тайма, они уверенно обыграли "акул".

"Маккаби" играл без Эрана Заави.

Уже на 9-й минуте счет был 2:0. Отличились Милсон и Дор Турджеман. В первые 8 минут второго тайма голы забили Гавриэль Каниховский и Дор Перец.