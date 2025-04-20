Два бегуна, 84 лет и 21 года, умерли во время Алма-Атинского полумарафона

Два участника Алма-Атинского полумарафона – 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади – умерли во время преодоления дистанции. Об этом сообщил организовавший забег корпоративный фонд "Смелость быть первым".

В сообщении ТАСС по поводу этого происшествия, отмечается, что оба участника были опытными бегунами. Рсалиев регулярно участвовал в забегах с 2021 года, ранее успешно преодолевал дистанции 21,1 км и 10 км. Пожилому мужчине стало плохо уже на первом километре дистанции. Спасти его не удалось. Причинами смерти названы тромбоэмболия легочной артерии и хроническая артериальная гипертензия.

Ахмади потерял сознание на 16-м километре дистанции. Врачи попытались реанимировать его, но он умер до приезда бригады скорой помощи. Причинами смерти названы тромбоэмболия легочной артерии и острая сердечная недостаточность. Ранее он участвовал на дистанции 10 км.