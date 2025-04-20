x
20 апреля 2025
|
последняя новость: 16:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 апреля 2025
|
20 апреля 2025
|
последняя новость: 16:06
20 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Демар Дерозан повздорил с фанатом в суши-баре

Баскетбол
НБА
время публикации: 20 апреля 2025 г., 15:12 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 15:22
Демар Дерозан повздорил с фанатом в суши-баре
AP Photo/Scott Marshall

Форвард "Сакрамент Кингз" Демар Дерозан повздорил с фанатом в суши баре.

Инцидент произошел в Yume Sushi в Калабасасе 18 апреля, сообщаетBasketNews.

Мужчина подскочил к баскетболисту и направил телефон с включенным фонариком прямо ему в лицо. Демар Дерозан выбил телефон.

Возник спор, переросший в потасовку.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 апреля 2025

Начался плэй-офф НБА. Результаты матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 апреля 2025

Четвертьфинальные пары Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 апреля 2025

"Маккаби" разгромил "Бней Герцлия". Результаты матчей чемпионата Израиля по баскетболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 апреля 2025

Баскетбол. Чинану Онуаку вернулся в "Бней Герцлия"