Форвард "Сакрамент Кингз" Демар Дерозан повздорил с фанатом в суши баре.

Инцидент произошел в Yume Sushi в Калабасасе 18 апреля, сообщаетBasketNews.

Мужчина подскочил к баскетболисту и направил телефон с включенным фонариком прямо ему в лицо. Демар Дерозан выбил телефон.

Возник спор, переросший в потасовку.