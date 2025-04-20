Демар Дерозан повздорил с фанатом в суши-баре
время публикации: 20 апреля 2025 г., 15:12 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 15:22
Форвард "Сакрамент Кингз" Демар Дерозан повздорил с фанатом в суши баре.
Инцидент произошел в Yume Sushi в Калабасасе 18 апреля, сообщаетBasketNews.
Мужчина подскочил к баскетболисту и направил телефон с включенным фонариком прямо ему в лицо. Демар Дерозан выбил телефон.
Возник спор, переросший в потасовку.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 апреля 2025