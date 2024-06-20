Евро 2024. УЕФА оштрафовала сербов и албанцев. Сербская сборная угрожает сняться с Евро

УЕФА наказал Сербский футбольный союз и Албанскую федерацию футбола за поведение болельщиков в матчах первого тура чемпионата Европы по футболу.

Албанская федерация футбола оштрафована 37300 евро за использование болельщиками пиротехники, прорыв на поле и вывешивание провокационных транспарантов во время матча Италия - Албания.

Сербский футбольный союз оштрафован на 14500 евро за бросание на поле предметов и провокационных действий, в том числе вывешивании флагов России на матче Англия - Сербия.

Сербский футбольный союз потребовал от УЕФА серьезного наказания для албанцев и хорватов. Во время вчерашнего матча Хорватия - Албания болельщики обеих команд скандировали "Убей серба".

Сербские СМИ сообщают, что футбольная федерация обеспокоена провокациями и настроена очень серьезно. Речь может идти о снятии сборной Сербии с турнира.

Футбольная федерация Северной Македонии требует публичных извинений от нападающего сборной Албании Мирлинда Даку, который вместе с болельщиками после матча Албания - Хорватия выкрикивал оскорбления в адрес сербов и македонцев, сообщают македонские СМИ.