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Евро 2024. УЕФА оштрафовала сербов и албанцев. Сербская сборная угрожает сняться с Евро

время публикации: 20 июня 2024 г., 15:26 | последнее обновление: 20 июня 2024 г., 15:33
Евро 2024. УЕФА оштрафовала сербов и албанцев. Сербская сборная угрожает сняться с Евро
AP Photo/Ebrahim Noroozi

УЕФА наказал Сербский футбольный союз и Албанскую федерацию футбола за поведение болельщиков в матчах первого тура чемпионата Европы по футболу.

Албанская федерация футбола оштрафована 37300 евро за использование болельщиками пиротехники, прорыв на поле и вывешивание провокационных транспарантов во время матча Италия - Албания.

Сербский футбольный союз оштрафован на 14500 евро за бросание на поле предметов и провокационных действий, в том числе вывешивании флагов России на матче Англия - Сербия.

Сербский футбольный союз потребовал от УЕФА серьезного наказания для албанцев и хорватов. Во время вчерашнего матча Хорватия - Албания болельщики обеих команд скандировали "Убей серба".

Сербские СМИ сообщают, что футбольная федерация обеспокоена провокациями и настроена очень серьезно. Речь может идти о снятии сборной Сербии с турнира.

Футбольная федерация Северной Македонии требует публичных извинений от нападающего сборной Албании Мирлинда Даку, который вместе с болельщиками после матча Албания - Хорватия выкрикивал оскорбления в адрес сербов и македонцев, сообщают македонские СМИ.

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