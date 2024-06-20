Умер бывший генсек УЕФА Герхард Айгнер
время публикации: 20 июня 2024 г., 21:25 | последнее обновление: 20 июня 2024 г., 21:32
20 июня на 81-м году жизни умер бывший генеральный секретарь УЕФА Герхард Айгнер, сообщают немецкие СМИ.
Сегодня и завтра в его честь перед матчами чемпионата Европы по футболу будут "минуты аплодисментов".
Он был генеральным секретарем УЕФА в 1989-2003 годах. Он участвовал в учреждении Лиги чемпиоонов.
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