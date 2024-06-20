Евро 2024. Сборные Англии и Дании сыграли вничью

На стадионе "Дойче Банк Парк" во Франкфурте-на-Майне состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Датчане и англичане сыграли вничью 1:1.

Положение команд после двух туров. Англия 4 очка, Словения, Дания по 2, Сербия 1.

Дания: Шмейхель, Андерсен, Кристенсен, Вестергор, Меле, Кристиансен (57, Бах), Юльманн (82, Нергор), Хейбьерг, Эриксен (82, Сков-Ольсен), Винн (57, Дамссгор), Хейлунн (67, Поульсен).

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Гехи, Триппьер, Александр-Арнолд, Райс, Сака (69, Эзе), Фоден (69, Боуэн), Беллингем, Кейн (69, Уоткинс).

В матче первого тура англичане обыграли сербов, датчане сыграли вничью со словенцами.

Напомним, англичане считаются главными фаворитами турнира.

Первый опасный мосент создали англичане на 14-й минуте. Фоден обыграл защитника, ворвался в штрафную и пробил выше ворот. На 18-й минуте сборная Англии открыла счет. На фланге Кайл Уоер обогнал Кристенсена и ворвался в штрафную. Прострел. Несколько рикошетов. Гарри Кейн отправил мяч в угол ворот 0:1.

Датчане бросились отыгрываться, но долгое время у них ничего не получалось. На 34-й минуте Кейн сделал неточную передачу на своей половине поля. Мортен Юльманн (Спортинг, Лиссабон) метров с 30 нанес идеальный удар в нижний угол. Мяч от штанги отскочил в сетку 1:1. На 39-й минуте после подачи углового Андерсен нанес удар метров с семи. Мяч опустился сверху на сетку ворот.

В первом тайме Пикфорд несколько раз высказывал претензии игрокам обороны.

Создается впечатление, что забив, англичане пытались сыграть по сценарию предыдущего матча - на удержание минимального преимущества. Датчане в первом тайме, особенно во второй его половине, выглядели поинтереснее.

На 53-йминуте Александр-Арнольд сделал длинную передачу вперед. Сака опередил вратаря и защитника. Он нанес удар головой. Мяч попал в сетку ворот с внешней стороны. На 56-й минуте мяч после удара Фодена попал в штангу.

На 68-й минуте после подачи углового опасно пробил Дамсгор. Пикфорд отразил мяч, летевший в "девятку".

На 72-й минуте Беллингем шикарным пасом вскрыл оборону датчан. Уоткинс вышел один на один. Шмейхель парировал мяч на угловой.

В конце встречи более активно играли датчане, но часто били неточно.