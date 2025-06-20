Победный гол Месси. ПСЖ проиграл бразильцам

"Интер Майами" одержал волевую победу над "Порту" 2:1. ПСЖ проиграл "Ботафого" 0:1.

Сиэтл Саундерс (США) - Атлетико (Мадрид, Испания) 1:3

Два гола забил Пабло Барриос.

ПСЖ (Франция) - Ботафого (Рио-де-Жанейро, Бразилия) 0:1

У парижан огромное преимущество (75% владения мячом, 16:4 по ударам).

Статистика точных ударов интересна. ПСЖ дважды попал в створ ворот. У бразильцев все удары были точными.

Победный гол на 36-й минуте забил Игор Жезус.

Палмейрас (Сан-Паулу, Бразилия) - Аль-Ахли (Каир, Египет) 2:0

Интер Майами (США) - Порту (Португалия) 2:0

После первого тайма в счете вели португальцы.

На 54-й минуте победный гол забил Лионель Месси.