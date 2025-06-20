Победный гол Месси. ПСЖ проиграл бразильцам
время публикации: 20 июня 2025 г., 06:34 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 06:34
"Интер Майами" одержал волевую победу над "Порту" 2:1. ПСЖ проиграл "Ботафого" 0:1.
Сиэтл Саундерс (США) - Атлетико (Мадрид, Испания) 1:3
Два гола забил Пабло Барриос.
ПСЖ (Франция) - Ботафого (Рио-де-Жанейро, Бразилия) 0:1
У парижан огромное преимущество (75% владения мячом, 16:4 по ударам).
Статистика точных ударов интересна. ПСЖ дважды попал в створ ворот. У бразильцев все удары были точными.
Победный гол на 36-й минуте забил Игор Жезус.
Палмейрас (Сан-Паулу, Бразилия) - Аль-Ахли (Каир, Египет) 2:0
Интер Майами (США) - Порту (Португалия) 2:0
После первого тайма в счете вели португальцы.
На 54-й минуте победный гол забил Лионель Месси.
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